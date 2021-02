Füchse Berlin verlängern Vertrag mit Kreisläufer Koch

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Kreisläufer Johan Koch verlängert. Der 30 Jahre alte Däne bleibt für eine weitere Saison bis 2022 beim Hauptstadt-Club, wie die Füchse am Donnerstag mitteilten. Koch ist neben Lasse Andersson, Jacob Holm und Hans Lindberg einer von vier Dänen im Kader der Berliner. Am Sonntag hatte bereits Routinier Lindberg für ein weiteres Jahr unterschrieben.

«Unsere Mannschaft hat sich super entwickelt, die Perspektiven und unser Potenzial sind hervorragend. Ich gehe in meine fünfte Saison bei den Füchsen und ich bin stolz darauf, so lange bei so einem großen Club spielen zu können», sagte Koch. Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar lobte den Spieler: «Er ist ein starker Kreisläufer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt.»