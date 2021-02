Handball-Weltmeister Andersson will Lauf fortsetzen

Handball-Profi Lasse Andersson will nach dem WM-Triumph mit Dänemark auch mit den Füchsen Berlin erfolgreich bleiben. «Wir hatten einen super Lauf und sind im November und Dezember ungeschlagen. An diese Leistungen wollen wir so schnell wie möglich wieder anknüpfen und am liebsten jedes Spiel natürlich gewinnen», sagte der Rückraumspieler auf der Webseite des Vereins. Die Füchse empfangen nach der WM-Pause TUSEM Essen am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle (16.00 Uhr/Sky).

Nach dem WM-Finalsieg gegen Schweden am Sonntag hatte es lediglich eine kleine Party mit dem gesamten Team sowie einen kleinen Empfang in Dänemark gegeben. Die Feierlichkeiten dürften bei Andersson und seinem Teamkollegen Jakob Holm keine Spuren hinterlassen haben. «Wir verstehen uns super», sagt Andersson über das Verhältnis zu Holm, «und gemeinsam Weltmeister zu werden, ist natürlich eine überragende Erfahrung und eine bleibende Erinnerung». Zugleich freut sich Andersson über die beiden weiteren Landsmänner im Füchse-Team: «Jetzt haben wir bei den Füchsen mit Johan Koch und Hans Lindberg eine super Dänen-Connection.»