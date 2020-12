Michalczik will zur Handball-WM: «Grünes Licht gegeben»

Wie Paul Drux würde auch Marian Michalczik als zweiter Füchse-Profi im erweiterten Kader der Nationalmannschaft an der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten gerne teilnehmen. «Ich habe mein grünes Licht gegeben, dass wenn ich eingeladen werden sollte, dass ich dann dabei bin», sagte Michalczik. Dies habe er Bundestrainer Alfred Gislasson auch schon mitgeteilt.

Die will Michalczik spätestens bei der Weltmeisterschaft zeigen. Am Montag wird der Kader bekanntgegeben. In Patrik Wienczek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold, Finn Lemke und Vereinskollege Fabian Wiede haben fünf Bundesliga-Profis abgesagt. «Diese Entscheidung muss man absolut respektieren. Aber natürlich bricht eine Menge Qualität weg», sagte Michalczik. Der Berliner bleibt optimistisch: «Gerade in Deutschland gibt es eine richtig gute Breite. Es wird sich Raum bieten für andere. Und vielleicht sind wir dann unberechenbarer, wenn das eine oder andere nicht so bekannte Gesicht dabei ist.»