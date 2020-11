Füchse Berlin nach Corona-Pause vor Rückkehr ins Training

Handball-Bundesligist Füchse Berlin steht nach seiner freiwilligen Corona-Quarantäne vor der Rückkehr ins Teamtraining. Alle am Montag genommenen Corona-Tests der Spieler fielen negativ aus. Sollte sich dieses Ergebnis am Donnerstagmorgen bestätigen, könnte die Mannschaft am Nachmittag wieder in der Halle trainieren.

Aktuell befinden sich noch alle Akteure in häuslicher Isolation. Jeder Akteur muss sich individuell fit halten. Am Freitag würde das Team dann Richtung Düsseldorf reisen, um am Samstag in der Bundesliga beim Bergischen HC (18.30/Sky) anzutreten.

Nach Länderspielreisen in der vergangenen Woche waren die Spieler Marian Michalczik und Milos Vujovic positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dann wurde erst das Duo, später das gesamte Team in Quarantäne geschickt. «Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen uns und auch den Gegner natürlich schützen», hatte Manager Bob Hanning gesagt. Die Bundesliga-Spiele gegen den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt, sowie das European-League-Spiel bei Sporting Lissabon mussten deshalb abgesagt werden.

