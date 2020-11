Zwei Füchse-Spieler in Quarantäne: Spiel in Kiel abgesagt

Der zweite positive Corona-Test von Nationalspieler Marian Michalczik hat die Verschiebung des Gastspiels von Handball-Bundesligisten Füchse Berlin beim THW Kiel nach sich gezogen.

Das teilte der deutsche Meister am Mittwoch (11. November 2020) mit. Ein neuer Termin für die eigentlich für Donnerstag angesetzte Partie steht noch nicht fest.

Rückraumspieler Michalczik befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilten der Bundesligist und der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Auch sein Berliner Nationalmannschaftskollege Paul Drux hat sich als Kontaktperson in die Quarantäne zurückgezogen.