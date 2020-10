Berlin will Wiedergutmachung: «Wird natürlich nicht leicht»

Fünf Tage nach der derben Heimpleite gegen Magdeburg wartet auf die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga das nächste Ostderby. Am Sonntag treten die Berliner beim SC DHfK Leipzig an (13.30 Uhr/Sky). «Egal, ob es ein Derby ist oder nicht, das Spiel ist für uns sehr wichtig», sagte Fabian Wiede, der am Dienstag nach fast zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte.

Nach dem schwachen Auftritt gegen Magdeburg haben die Füchse einiges wiedergutzumachen. Manager Bob Hanning räumte ein: «Das hat schon allen auf das Gemüt gedrückt.» Aber er mahnte auch zur Geduld: «Gewisse Dinge brauchen einfach auch eine gewisse Zeit.» Noch ist das Team nicht eingespielt. «Wir wissen, was wir besser machen müssen. Wir haben jetzt eine klare Zielstellung für die nächsten Spiele», sagte Trainer Jaron Siewert.

Hanning fordert eine Reaktion. «Ich erwarte einen anderen Auftritt und ein konsequenteres Abwehrspiel. Aber das wird jetzt natürlich nicht leicht», sagte er. Siewert legt den Fokus vor allem auf die Defensive. «Unsere Stärke ist die Abwehr im Zusammenspiel mit dem Torhüter, um vorne etwas entspannter zu sein. Da müssen wir wieder die nötige Stabilität und Aggressivität haben», sagte Siewert. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander. Mit Mühe schafften die Füchse Anfang September ein 32:32. Siewert sieht darin einen Vorteil. «Man hat ein gewisses Gefühl und kann einschätzen, in welche Richtung es geht», sagte er.

Zumindest sieht es personell langsam wieder besser aus. Auch wenn Spieler nach langen Verletzungen sicherlich noch einige Zeit brauchen werden. «Da fehlen natürlich noch die Praxis und die Abläufe», sagte Siewert. Gegen Leipzig könnten noch Jakov Gojun und Milos Vujovic zurückkehren. «Da steht noch ein Fragezeichen. Da habe ich die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben», sagte Siewert.