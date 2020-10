Füchse selbstbewusst: «Mannschaft hat Potenzial»

Mit einer großen Portion Selbstbewusstsein starten die Füchse Berlin in die neue Saison der Handball-Bundesliga. «Die Mannschaft hat sehr viel Potenzial und kann sehr erfolgreich sein. Sie muss sich vor niemandem verstecken», sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Die Berliner beginnen am Samstag bei der HSG Nordhorn-Lingen (20.30 Uhr/Sky): Ein Auftakt, der schon richtungsweisend sein könnte.

Die Königsklasse soll es nun in dieser Saison werden. «Unser Ziel sollte es schon sein, die großen Drei anzugreifen. Wir waren letzte Saison Sechster und ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, wir wollen jetzt Fünfter werden. Das wäre mir jetzt zu wenig», kündigte Kretzschmar an. Um das Ziel zu erreichen, wurde mit dem erst 26-jährigen Jaron Siewert ein neuer Trainer geholt. Und auch dessen Blick geht lieber nach vorn als zurück: «Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, gehört auch in die Vergangenheit.»