Füchse-Coach nach Doppel-Test nicht vollends zufrieden

Den ersten Stresstest mit zwei Testspielen in zwei Tagen hat Handball-Bundesligist Füchse Berlin erfolgreich absolviert. Dem 38:23-Erfolg am Freitagabend beim Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden folgte am Samstag ein 32:32 beim Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig. «Zu 80 bis 90 Prozent bin ich mit den Auftritten zufrieden», sagte Trainer Jaron Siewert.

© dpa

Der 26-Jährige sah bei seinem Team noch Verbesserungsbedarf - besonders bei der Defensivarbeit. Zu schnell und oft auch zu einfach kassierten die Berliner ihre Gegentore. «Die Abstimmung war nicht immer ideal. Das ist auch eine Frage des Timings und der Härte. Es fehlte vielleicht neben der Frische auch die Orientierung in den einzelnen Konstellationen», sagte Siewert.

Das Team muss seinen schnellen Spielstil erst noch verinnerlichen. «Das ist einer der Schwerpunkte für die nächste Zeit. Wenn die Beine schwerer sind, müssen wir mehr Fokus auf die Abwehr legen, um etwas Zählbares mitzunehmen», sagte der Coach. Siewert ist deshalb froh, «noch zwei Wochen zu haben». Dann startet Ende September für die Berliner in der zweiten Qualifikationsrunde der European League die Pflichtspielsaison.

Die Füchse hoffen, dass sich bis dahin auch die Personalsituation entspannt hat. Bei den beiden Testspielen in Sachsen waren zusätzlich noch Torhüter Dejan Milosavljev und Frederik Simak angeschlagen ausgefallen. «Ich hoffe aber, dass sie nächste Woche wieder ins Training einsteigen können», sagte Siewert. Bei Simon Ernst, Fabian Wiede und Milos Vujovic spekulieren die Berliner auf eine Rückkehr zum Bundesliga-Start am 3. Oktober.

Vorsichtige Entwarnung gab es bei Kapitän Paul Drux. Der hatte gegen Leipzig in der ersten Hälfte einen Schlag auf die Wade bekommen und wurde danach nicht mehr eingesetzt. «Es war aber nur eine reine Vorsichtsmaßnahme», berichtete der Trainer. Nach der Rückkehr soll in Berlin eine Untersuchung folgen.

Spaß hat Siewert das Debüt von Valter Chrintz gemacht. Der 20-jährige Schwede war erst am Mittwoch verpflichtet worden, durfte aber in beiden Spielen jeweils eine Halbzeit ran. «Er hat einen guten Einstand gegeben und hat alles gemacht, um gleich anzukommen. An ihm werden wir in Zukunft noch viel Freude haben», prophezeite der Füchse-Trainer.

Die nächste Möglichkeit, sein Können zu zeigen, hat der Rechtsaußen am kommenden Samstag, wenn die Berliner in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit Fans ihre Saisoneröffnung feiern. Gegner in dem Testspiel: der deutsche Meister THW Kiel.