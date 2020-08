35:27 gegen Kielce: Füchse mit Kantersieg im Spitzentest

Das dänische Trio Hans Lindberg, Lasse Andersson und Jakob Holm hat dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin einen hohen Sieg im Spitzentestspiel beschert. Beim 35:27 (17:13) gegen den Champions-League-Teilnehmer Vive Kielce am Samstag waren die drei Spieler mit insgesamt 21 Treffern die besten Schützen des Berliner Teams, das damit den dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison feierte.

Am 4. September werden die Berliner beim Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden eine weitere Testpartie absolvieren. Einen Tag später folgt ein Spiel beim Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig, das vor mindestens 500 Zuschauern stattfinden soll. Ein weiteres Testspiel ist gegen den THW Kiel geplant. Der genaue Termin und der Spielort stehen allerdings noch nicht fest. Die Füchse Berlin starten in der ersten Oktoberwoche in die neue Saison 2020/21.