Handballer Vujovic fehlt Füchsen Berlin nach Verkehrsunfall

Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss nach einem Verkehrsunfall mehrere Wochen auf Linksaußen Milos Vujovic verzichten. Der 26-Jährige war vergangene Woche auf dem Fahrrad von einem Lkw erfasst worden, wie der Hauptstadtclub am Montag mitteilte. Nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation in einer Klinik in Berlin-Friedrichshain ist der Neuzugang mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

© dpa

«Für Milos ist das wie ein zweiter Geburtstag, und wir können uns glücklich schätzen, dass der Unfall nicht noch schlimmere Folgen hatte», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Wann sich Vujovic vollständig erholt hat, ist noch nicht sicher. «Ich möchte schnellstmöglich wieder auf die Platte zurückkehren und meinem neuen Team helfen», sagte der Montenegriner Vujovic, der erst im Sommer vom ungarischen Club Tatabánya KC nach Berlin gewechselt war.

Während sich Vujovic auf seine Genesung konzentrieren kann, wird Tim Freihöfer für die kommenden Wochen fest für den Bundesligakader der Füchse eingeplant. Bereits beim Testspielsieg gegen Hamburg am Samstag (38:29) war der Nachwuchs-Linksaußen im Einsatz.

