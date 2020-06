Füchse Berlin: Viel weniger Geld durch fehlende Zuschauer

Handball-Bundesligist Füchse Berlin kalkuliert in der kommenden Saison aufgrund der Corona-Krise mit einer Million Euro weniger Zuschauereinnahmen. Das sagte Geschäftsführer Bob Hanning der «Berliner Zeitung» (Dienstag). «Deswegen haben wir drei Spieler gehen lassen. Je nachdem, wann wir anfangen, kann es sein, dass wir noch einen Spieler abgeben müssen», sagte der Manager. Derzeit ist unklar, wann die neue Spielzeit beginnen kann und ob es womöglich lediglich Spiele ohne Fans gibt. Die ungewisse Situation in der Corona-Krise belaste die Vereine und mache das Planen schwierig.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind für die Füchse enorm. «Wir müssen unbedingt wieder ins Spielen kommen. Wir dürfen nicht die Probleme sehen, wir müssen die Lösung finden», sagte Hanning und ergänzte: «Im Moment ist die Zielsetzung, im Oktober anzufangen mit Zuschauerkonzepten, die dann greifen, wobei wir heute noch nicht wissen, wie es in ein paar Wochen sein wird.» Am Dienstag wird in der Bundesliga beraten, wie es künftig weitergehen kann.