Hanning zu Geisterspielen: «Nehmen das zur Kenntnis»

Ein wenig überrascht hat Füchse-Manager Bob Hanning auf die Ankündigung des Berliner Senats reagiert, das bis zum 24. Oktober alle Großveranstaltungen in der Hauptstadt mit mehr als 5000 Zuschauern untersagt werden. «Wir nehmen das erst einmal zur Kenntnis», sagte er Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Eine Vorwarnung hatte es zuvor nicht gegeben. «Wir werden aber weiterhin die Gespräche mit den Behörden führen», sagte Hanning.

Es würde die Füchse hart treffen, da sie immer noch hoffen, Ende August das Final Four-Turnier im EHF-Pokal ausrichten zu können. Zudem geht Hanning auch davon aus, dass die neue Saison am ersten September startet. Sportveranstaltungen sollen nach Willen des Senats aber sogar komplett ohne Zuschauer stattfinden.

Dabei hätte der Füchse-Manager mit Geisterspielen kein Problem, er hatte als einer der Wenigen dafür plädiert, die laufende Saison in der Handball-Bundesliga so zu Ende zu spielen. Letztendlich konnte er sich mit seinem Vorschlag nicht durchsetzen und die Saison wurde abgebrochen. Auf Dauer können Geisterspiele aber keine Lösung sein. «Denn wir sind in unserer Sportart von den Zuschauereinnahmen abhängig», sagte er.