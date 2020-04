Füchse-Kollegen bedauern Heinevetter-Ende ohne Abschied

Der Saisonabbruch der Handball-Bundesliga bedeutet auch das abrupte Ende der Zeit von Silvio Heinevetter bei den Füchsen Berlin. Dass der Keeper vorerst keinen würdigen Pflichtspiel-Abschluss nach elf Jahren beim Hauptstadtclub bekommt, lässt seine Mitspieler nicht kalt. «Das ist total beschissen, er hat so viel für den Verein geleistet. Er hätte einen schöneren Abschied verdient gehabt», sagte Paul Drux der Deutschen Presse-Agentur. Nationalteam-Kollege Fabian Wiede hofft deshalb, dass es doch noch ein Abschiedsspiel für ihn gibt. «Er beendet ja nicht seine Karriere. Vielleicht ist da noch etwas möglich», sagte er.

Wann Ziemer diese allerdings antreten kann, ist noch unklar. «Es konnten einige Fragezeichen gestrichen werden, aber es bleiben natürlich noch weitere», sagte er. Denn es gibt Zweifel, ob die Vorbereitung auf die neue Saison im Juli wieder starten kann. «Dazu fehlt mir im Moment die Fantasie», so Ziemer. Das sieht auch Heinevetter so, der sich sogar um die Zukunft der Clubs sorgt. «Wir müssen Lösungen finden, um die Vereine zu retten», forderte er. Die Corona-Krise wird noch lange die Handballer beschäftigen.

Noch ist das Final Four im EHF-Pokal aus der nun abgebrochenen Saison für Ende August in Berlin geplant. Auf seiner Sitzung am 24. April will das Exekutivkomitee des Kontinentalverbands entscheiden, wie die europäische Handballsaison 2019/20 beendet wird.