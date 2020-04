Füchse Berlin lesen für Schüler und Kitakinder

Handball-Bundesligist Füchse Berlin will trotz geschlossener Schulen und Kitas das Interesse am Handball bei den möglichen Nachwuchstalenten hochhalten. So werden Sportvorstand Stefan Kretzschmar sowie einige Spieler wie Paul Drux und Fabian Wiede aus dem Kinderbuch «Wo ist Fuchsi?» vorlesen. Die Lesestunden können ab Samstagnachmittag auf dem Facebook-Kanal der Füchse mitverfolgt werden.

In dem 144 Seiten langen Buch von Autor Alexander Heil entwickelt sich eine spannende Detektivgeschichte, die sich rund um den Alltag der Handballer dreht und somit einen kleinen Einblick in die Welt Profis gibt.

