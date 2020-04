Hanning glaubt nicht an Handball-Bundesliga in dieser Saison

Manager Bob Hanning von den Füchsen Berlin hat nur wenig Hoffnung, dass die Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) noch einmal fortgesetzt wird. «Ich rechne nicht mehr damit», sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell ist der Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise unterbrochen. Die Beteiligten der HBL werden sich am 20. April verständigen, wie und ob es weitergehen kann.

Zudem weilen bei den Füchsen viele ihrer ausländischen Profis derzeit gar nicht in Berlin. «Sie sind fast alle in ihrer Heimat», sagte Hanning. Die müssten dann auch erst wieder zurückkommen. Aber wer derzeit in Tegel oder Schönefeld aus dem Ausland ankommt, ist verpflichtet, sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben. So würde erneut kostbare Zeit verloren gehen.