Füchse Berlin gewinnen bei Roth-Debüt gegen Logroño

Die Füchse Berlin haben im EHF-Pokal einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Beim Debüt des neuen Trainers Michael Roth siegten die Berliner am Sonntag gegen den spanischen Club BM Logroño La Rioja mit 33:26 (15:14). Mit dem Erfolg wahrten die Füchse ihre Chance auf das Final Four daheim. Beste Berliner Werfer vor 5362 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren der überragende Michael Müller mit acht und Hans Lindberg mit fünf Toren.

Den Füchsen war sofort anzumerken, dass sie um Wiedergutmachung nach der desolaten Heimpleite am Donnerstag gegen Nordhorn bemüht waren. Doch als sich die ersten Fehler ins Spiel einschlichen, machte sich wieder Verunsicherung breit. Besonders im Angriff leistete sich das Team zu viele Fehlwürfe, in der Abwehr fehlte die letzte Konsequenz. Mitte der ersten Hälfte lagen die Füchse schon 7:12 zurück.

Schon nach 14 Minuten kam deshalb Martin Ziemer für Silvio Heinevetter ins Tor. Und nun verteidigten die Berliner deutlich aggressiver. Dank einiger starken Paraden von Ziemer konnten sich die Füchse wieder heranarbeiten. Mit einem fulminanten Wurf in den Winkel brachte Müller sein Team mit der Halbzeitsirene wieder 15:14 in Front.

Nach dem Seitenwechsel gelangen den Füchsen gleich zwei schnelle Treffer. Und die Führung im Rücken gab ihnen mehr Sicherheit. Besonders im Angriff agierten die Gastgeber deutlich effektiver und konnten sich auf 23:18 absetzen. Die Spanier blieben zwar zunächst dran, aber näher als drei Treffer kamen sie nicht mehr heran. Am Ende wurde es doch noch ein deutlicher Heimsieg.