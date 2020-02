Füchse wollen Trend fortsetzen: «Fühlt sich momentan gut an»

Die Füchse Berlin wollen ihre Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga ausbauen und bei der GWD Minden ihren sechsten Ligasieg in Serie holen. «Die Entwicklung nach der Europameisterschaft ist positiv. Alle wollen mehr und alle sind fokussiert», sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar vor der Partie am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). «Es fühlt sich momentan gut an.»

Doch die Berliner sind gewarnt. Das Hinspiel Anfang September ging mit 25:29 verloren. «Die erwarten uns mit breiter Brust. Die denken, wenn wir in Berlin Punkte holen können, können wir sie auch zu Hause schlagen», warnte Trainer Velimir Petkovic. Angesichts der Ausgeglichenheit in der Bundesliga will man die Westfalen nicht unterschätzen. «In dieser Liga sind Punkte nicht selbstverständlich», sagte Kretzschmar.

In Minden treffen die Berliner auch auf Nationalspieler Marian Michalczik, der ab der kommenden Saison das Füchse-Trikot tragen wird. «Er ist dort der Kapitän und übernimmt Verantwortung», lobte ihn Kretzschmar. Deshalb erwartet er erwartet einen besonders motivierten Gegner. «Minden muss schon gucken, dass sie jeden Punkt gegen den Abstieg sammeln. Und gerade, wenn es feststeht, dass er geht, will er seinem Verein zeigen, dass er sich da noch einmal reinhängt», sagte der Sportvorstand.

Die Füchse müssen voraussichtlich auf Nationalspieler Paul Drux verzichten. Ihn plagt eine entzündete Sehne im Fuß. Um so mehr wird Neuzugang Dainis Kristopans im Rückraum gefordert sein. «Ich hätte ihn gerne halbrechts und halblinks. Aber leider ist das nicht möglich», sagte Petkovic. Aber auch der Lette wird noch etwas Zeit brauchen. «Es ist ganz klar, dass die Abläufe noch nicht so automatisiert sind. Besonders im Angriff», sagte der Coach.