Füchse Berlin wollen mit Kristopans in die Champions League

Die Füchse Berlin haben einen neuen Riesen. Vor dem EHF-Pokalspiel gegen Tatabanya stellten die Berliner ihren jüngsten Neuzugang Dainis Kristopans vor. Mit 2,15 Meter ist der Lette jetzt der größte Spieler der Handball-Bundesliga. «Er ist die größtmögliche Garantie für das Erreichen unsere Ziele. Er ist absolute Weltklasse», schwärmte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Mit dieser spektakulären Verpflichtung unterstreichen die Füchse ihre hohen Ambitionen. «Unser Blick ist auf Platz drei gerichtet, die Qualifikation zur Champions League», kündigte Manager Bob Hanning an. Und die Berliner Verantwortlichen sind sehr stolz, so einen Hochkaräter bekommen zu haben. «Er spielt in einer Kategorie, da wollen wir hin. Aber da sind wir noch nicht», versuchte Kretzschmar die Euphorie etwas zu bremsen.