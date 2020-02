Füchse vor Ludwigshafen gewarnt: «Sind kämpferisch stark»

Mit viel Respekt treten die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga beim Tabellenvorletzten Eulen Ludwigshafen an.

«Die haben Flensburg und Göppingen geschlagen. Das wird nicht so einfach», warnt Trainer Velimir Petkovic vor der Partie am Donnerstagabend (19.00 Uhr/Sky). «Sie sind eine Mannschaft ohne große Namen, aber sind kämpferisch stark.»

Nach der Partie bleiben Koch und seine Kollegen noch einen Tag in Ludwigshafen, um am Samstag nach Südfrankreich weiterzureisen. Dort treten die Füchse am Sonntag im ersten Spiel der Gruppenphase im EHF-Pokal beim französischen Team Pays d'Aix UC in Aix-en-Provence an (19.00 Uhr/DAZN).