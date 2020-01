Füchse-Trainer erwartet seine «schwierigste Rückrunde»

Mit großen Sorgenfalten geht Füchse-Trainer Velimir Petkovic mit seinem Team in die Rückrunde der Handball-Bundesliga. Es werde «die schwierigste Rückrunde, seitdem ich hier Trainer bin», sagte der 63-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Eine Woche nach dem Ende der Handball-Europameisterschaft starten die Füchse mit einem Heimspiel gegen die HBW Balingen-Weilstetten (16.00 Uhr/Sky).

An den Zielen, das Final Four im EHF-Pokal und einen internationalen Startplatz in der Bundesliga zu erreichen, will Petkovic aber dennoch festhalten. Denn der am Saisonende scheidende Trainer will sich mit einem Erfolg von den Füchsen verabschieden. Der Ehrgeiz ist ungebrochen. Deshalb denkt der Coach auch noch nicht an den Abschied im Sommer. «Ich bin so Profi und damit beschäftigt mit dem, was jetzt kommt, dass ich nicht ans Ende denke», sagte er.