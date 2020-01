Füchse: Kein Ersatz für Handball-Nationalspieler Wiede

Die Füchse Berlin wollen aktuell keinen Ersatz für ihren verletzten Handball-Nationalspieler Fabian Wiede verpflichten. «Wir holen nichts mehr. Das ist nicht geplant. Wir haben im Moment keine Ambitionen, was zu tun», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der 25-jährige Wiede war zuletzt an der Schulter operiert worden und fehlt dem Bundesligisten voraussichtlich bis einschließlich April. Dadurch verpasst der Rückraumspieler auch die anstehende Europameisterschaft.

© dpa

Beim Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden wird auch der ebenfalls bei den Füchsen unter Vertrag stehende Spielmacher Simon Ernst nicht dabei sein. Ob der 25-Jährige nach seinem dritten Kreuzbandriss überhaupt noch mal zurückkehrt, ist laut Hanning weiter unklar. «Das ist wirklich offen. Im Februar wissen wir da womöglich mehr», sagte der 51-Jährige.