Füchse starten mit klarem Sieg in Malmö in den EHF-Pokal

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat im EHF-Pokal einen großen Schritt Richtung Gruppenphase gemacht. Im Qualifikationshinspiel siegte der Vorjahresfinalist beim schwedischen Spitzenclub HK Malmö mit 34:27 (19:11). Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag in Berlin statt. Beste Füchse-Werfer waren Hans Lindberg mit neun und Michael Müller mit fünf Toren.

Trainer Velimir Petkovic vertraute im Tor auf den zuletzt sehr starken Dejan Milosavljev, zudem durfte erstmals in dieser Saison Michael Müller von Beginn an ran. Und das sollte sich auszahlen. Von den ersten acht Toren der Berliner gelangen ihm die Hälfte. Die Gäste begannen mit viel Tempo und einer starken Deckung. In der 12. Minute lag man bereits mit 9:3 in Führung.