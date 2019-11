Füchse glauben wieder an sich selbst

Die Verantwortlichen der Füchse Berlin erhoffen sich vom Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen einen positiven Effekt. Besonders die Abwehr mit Keeper Dejan Milosavljev konnte überzeugen. Die Spieler senden ein Signal an einen verletzten Kollegen.

Der 23:22-Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen war für die Füchse Berlin von großer Bedeutung. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen und der schweren Verletzung von Spielmacher Simon Ernst hat der Erfolg den Berlinern den Glauben an sich selbst zurückgegeben. «Wir haben gezeigt, was wir erreichen können, wenn wir 60 Minuten kämpfen und alles investieren», sagte Trainer Velimir Petkovic am Sonntag erfreut.

Am Ende stellte sich nur die Frage, warum die Füchse nicht in jedem Auftritt so couragiert zu Werke gehen. «Wenn der Kopf und die Bereitschaft immer so da gewesen wären, hätten wir nicht gegen Minden, Balingen oder Leipzig verloren», betonte Hanning. «Aber das zeigt ja, dass das Potenzial da ist. Egal, ob Simon Ernst oder Mattias Zachrisson da sind oder nicht», fuhr der Manager fort. Nur muss es auch abgerufen werden.