Füchse droht nach Balingen-Pleite Mittelmaß

Nach einer Woche zum Vergessen haben die Füchse Berlin zumindest ausreichend Zeit für die Aufbereitung.

Die Pleite in Balingen war die vierte Niederlage in dieser Saison, in der Tabelle reicht es nur für Platz acht. Die Saisonziele drohen in weite Ferne zu rücken. «Wir hatten eigentlich einen guten Lauf und einen guten Spirit. Aber das haben wir uns heute selbst wieder kaputt gemacht», sagte Nationalspieler Paul Drux nach dem Null-Punkte-Ausflug nach Balingen.