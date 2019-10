Füchse Berlin verlieren Handball-Spitzenspiel in Flensburg

Flensburg (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga verloren. Am Sonntag unterlag das Team von Trainer Velimir Petkovic beim deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit 23:27 (9:12). Nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Serie kassierten die Füchse wieder eine Niederlage und rutschten in der Tabelle auf den fünften Platz ab. Erfolgreichste Berliner Werfer waren Hans Lindberg, Kevin Struck und Jacob Holm mit je vier Toren.

© dpa

Petkovic begann wieder mit Dejan Milosavljev im Tor. Und der Serbe stand wie sein Gegenüber Benjamin Buric sicher. Denn zunächst dominierten die Abwehrreihen mit ihren Torhütern. Vor allem die Gäste vergaben zahlreiche offene Würfe. So gab es zunächst nur wenige Tore zu sehen. Nach 14 Minuten führten die Füchse 5:4.

Doch es blieb eng. Gegen Ende der ersten Halbzeit legten die Gastgeber aber einen kleinen Zwischenspurt ein und gingen 11:9 in Führung. Kurios wurde es Sekunden vor der Halbzeitsirene. Flensburgs Johannes Golla erzielte einen irregulären Treffer zum 12:9. Beim Freiwurf hatte er keine Bodenberührung – das Tor zählte trotzdem.

Und nach dem Seitenwechsel legte Flensburg weiter nach, zog nach gut 37 Minuten auf 16:11 davon. Die Füchsen fanden gegen die Flensburger Deckung nur noch wenig Mittel. Und immer wieder scheiterten die Hauptstädter an Keeper Buric. Selbst die Paraden von Milosavljev – darunter gleich mehrere gehaltene Siebenmeter – halfen nicht. Die Partie war vorzeitig entschieden, denn näher als vier Tore kamen die Füchse anschließend nicht mehr wieder heran.