Füchse vor Spitzenspiel gegen Flensburg optimistisch

«Mit unserem guten Lauf haben wir viel Selbstvertrauen getankt. Wir haben uns gefunden und wir haben uns stabilisiert. Aber natürlich wird das sehr schwer», sagte Trainer Velimir Petkovic.

Gegen Flensburg gilt es, das Tempospiel der Norddeutschen zu stoppen. «Die erste und zweite Welle müssen wir in den Griff kriegen», sagte Lindberg. Genau darauf hatte Petkovic zuletzt den Fokus gelegt. «Wir haben viel an unserm Rückzugsverhalten gearbeitet, um einfache Gegentore zu verhindern», sagte er. Denn im Positionsangriffen sieht er sein Team im Vorteil. «Ich bin richtig zufrieden mit unserer Leistung in der Deckung und bei den Torhütern. Es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die gegen uns im Sechs gegen Sechs gewinnen kann», sagte er.