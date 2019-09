Füchse im Aufwärtstrend: «Nicht ins Schwitzen geraten»

Nach einer kleinen Mini-Krise zum Saisonstart sind die Füchse Berlin wieder auf Kurs - und wollen es auch bleiben.

Mit dem souveränen 31:26-Sieg am Sonntag in Lemgo konnten die Berliner bereits ihren dritten Sieg in Serie in der Handball-Bundesliga feiern. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt. Es war schön einmal ein Spiel zu schauen und die Tore zu genießen und nicht ins Schwitzen zu geraten», sagte Manager Bob Hanning.