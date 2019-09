Füchse Berlin wollen in Lemgo punkten

Die Füchse Berlin wollen in der Handball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Nach zuletzt zwei Siegen soll die nächsten zwei Punkte am Sonntag beim Gastspiel beim TBV Lemgo Lippe (16.00 Uhr) folgen. Die Berliner haben aber großen Respekt vor den Ostwestfalen. «Das ist eine sehr unangenehme Mannschaft und wird nicht einfach für uns», warnt Trainer Velimir Petkovic.

Ein Sieg ist Pflicht, will man weiter Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der Glaube an sich selbst ist aber wieder da. «Zwei Siege und die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, gibt uns viel Selbstvertrauen», glaubt Petkovic.