Stuttgart-Sieg für Füchse «wichtig für die Moral»

Der 36:27-Heimsieg der Füchse gegen Stuttgart war für die Berliner in der Handball-Bundesliga wie ein Neustart.

Anderthalb Wochen nach der desolaten Vorstellung gegen Minden zeigte das Team am Sonntag die erhoffte Reaktion. «Wir waren sehr fokussiert. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir wieder in die Saison zurückgekommen sind», sagte Manager Bob Hanning.

So stand Silvio Heinevetter zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an im Tor, auch Neuzugang Michael Müller oder Kevin Struck konnten Akzente setzen. Und doch gab es etwas Kritik. «Wir müssen lernen, auch mal gegen einen Gegner mit zehn oder 15 Toren zu gewinnen und ihm nicht am Ende noch die Chance zur Ergebniskosmetik geben», sagte Trainer Velimir Petkovic.