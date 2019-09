Füchse kämpfen in Göppingen gegen drohende Krise

Vier Tage nach der desolaten Heimniederlage gegen Minden haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga die Chance zur Wiedergutmachung.

Am Sonntag (13.30 Uhr) tritt das Team von Trainer Velimir Petkovic gegen das noch sieglose Frisch Auf Göppingen an. «Das wird ein richtig, richtig schwieriges Spiel für uns», sagte der Coach.

Mit einer Leistung wie zuletzt gegen Minden werden sie aber auch in Göppingen keine Chance haben. «Das war weit weg von gut genug. Wenn wir so weiterspielen, verlieren wir jedes Spiel in dieser Saison», sagte Kapitän Hans Lindberg. «Alles muss besser werden», ergänzte der Däne: «Damit der Gegner nicht immer durch Gegenstöße zu einfachen Toren kommt.» Zu viele Fehlwürfe und zu viele technische Fehler leisteten sich die Hauptstädter zuletzt.