Füchse-Spielmacher Ernst will vor Heimdebüt «Rolle finden»

16 Monate war Nationalspieler Simon Ernst zum Zuschauen verdammt. Am Sonntag gegen Erlangen feiert er nun sein Heim-Debüt im Füchse-Trikot

Für Simon Ernst vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin steht gleich zu Saisonbeginn ein ganz besonderer Moment an. «Das wird ein emotionales Highlight für mich», freut sich der Spielmacher auf die erste Heimpartie in der neuen Spielzeit am Sonntag gegen den HC Erlangen. Seit einem Jahr steht Ernst im Kader der Füchse, doch erst am Sonntag wird der Spielmacher zum ersten Mal in der Max-Schmeling-Halle auflaufen dürfen.