Füchse schon früh unter Druck

Bei den Füchsen Berlin herrscht nach dem verpatzten Start in die Handball-Bundesliga große Ernüchterung - und ordentlich Druck.

Trotz einer zeitweiligen Sechs-Tore-Führung hatte der Hauptstadtclub am Sonntag mit 23:24 beim SC DHfK Leipzig verloren. Manager Bob Hanning empfand die unnötige Niederlage deshalb als «einfach nur traurig».

Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass den Füchsen momentan in kritischen Spielsituationen ein Anführer fehlt, der Verantwortung übernimmt und zuverlässig trifft. Hanning sieht vor allem die Rückraumspieler in der Pflicht. Gegen Leipzig «ist uns vorne nicht viel eingefallen. Aus dem Rückraum ist fast gar nichts gekommen», sagte der Manager. Seine Mannschaft habe sich «mehr und mehr in der Deckung festgerannt».