Füchse mühen sich ins Pokal-Achtelfinale

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat nur mit sehr viel Mühe den Sprung ins Achtelfinale des DHB-Pokals geschafft.

Am Sonntag siegten die Berliner in Spenge gegen Zweitligist TuS N-Lübbecke mit 23:21 (12:12). Bester Berliner Werfer war Kapitän Hans Lindberg mit zehn Treffern.

Trainer Velimir Petkovic ließ im Tor Neuzugang Dejan Milosavljev von Beginn an ran. Der Serbe zeigte zunächst einige Paraden, ließ dann aber nach. Die Berliner taten sich von Beginn an schwer gegen den Zweitligisten. Nur kurz konnte man sich in der ersten Hälfte auf zwei Treffer absetzen (6:4). Besonders in der Offensive war die Fehlerquote der Berliner viel zu hoch.