Füchse blicken kritisch auf durchwachsene Saison

Die Füchse haben am Dienstag das neue Team vorgestellt. Doch um in die Zukunft blicken zu können, musste noch einmal auf die letzte Saison zurückgeblickt werden.

In der vergangenen Saison scheiterten die Berliner in beiden Wettbewerben im Final Four. Um die Chancen zu erhöhen, werden sich die Füchse für die kommende Saison definitiv um die Ausrichtung des Final Four im EHF-Pokal bewerben. «Das wird noch einmal ein Kraftakt», meinte Hanning.