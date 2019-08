Füchse Berlin verlieren Heide-Cup-Finale gegen Wetzlar

Die Füchse Berlin haben das Finale des internationalen Heide-Cups verloren. Gegen den Handball-Bundesliga-Konkurrenten HSG Wetzlar unterlagen die Berliner am Sonntag im niedersächsischen Schneverdingen nach einer schwachen ersten Hälfte mit 30:33 (14:20). Im vergangenen Jahr hatte der Hauptstadt-Club das Finale noch gewonnen.

Damit bleibt für Trainer Velimir Petkovic bis zum Pflichtspielstart noch jede Menge Arbeit. Am kommenden Samstag müssen die Füchse in der ersten Runde des DHB-Pokals bei der HSG Krefeld antreten. Das erste Bundesligaspiel folgt dann am 25. August in Leipzig.