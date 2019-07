Füchse holen Torwarttalent Eres aus Kroatien

Berlin (dpa/bb) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den kroatischen Torwart Ivan Eres verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von RK Spacva Vinkovci zum Hauptstadtclub und soll in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga auflaufen, wie die Füchse am Freitag mitteilten. Zudem soll Eres Kontakt zum Profiteam haben. «Wir freuen uns eines der größten Torhütertalente in Berlin begrüßen zu dürfen. Er wollte unbedingt nach Berlin kommen und wir sind davon überzeugt, dass er die Lücke, die Fredrik Genz hinterlassen hat, schließen kann», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Genz war zu TUSEM Essen gewechselt.