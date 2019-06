Füchse bemühen sich um positives Saisonfazit

Ein Seuchenjahr ging für die Füchse Berlin zu Ende. Dazu passte der schwache Abschluss mit der Heimpleite gegen Wetzlar. Das Erreichen eines internationalen Platzes versöhnt aber etwas.

Berlin (dpa/bb) – Das wichtigste Saisonziel haben die Füchse Berlin doch noch erreicht. Die Hauptstädter werden auch kommende Saison wieder im EHF-Pokal spielen - trotz der 25:27-Heimpleite am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga gegen Wetzlar. «So wie es gelaufen ist, können wir schon mit dem sechsten Platz zufrieden sein», sagte Nationalspieler Paul Drux am Sonntag. Nach all den Verletzungsproblemen und den zu vielen Tiefs in dieser Saison gab es doch noch ein versöhnliches Ende. «Deshalb kann alles auch nicht so schwarz sein», sagte Trainer Velimir Petkovic.