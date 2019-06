Füchse unter Druck: Kampf um europäischen Startplatz

Mit einem Sieg gegen Wetzlar können die Füchse sich für Europa qualifizieren. Drei Spieler werden verabschiedet - Keeper Heinevetter dagegen noch nicht.

Für die Füchse Berlin steht am letzten Spieltag der Handball-Bundesliga ein echtes Endspiel an. Gewinnen die Berliner am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen die HSG Wetzlar (15.00 Uhr), spielen sie nächste Saison im EHF-Pokal. «Dieses Spiel will jeder gewinnen. Aber der Druck ist natürlich jetzt da», meint Trainer Velimir Petkovic.