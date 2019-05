Nach Flensburg-Pleite: Füchse im Endspiel gegen Wetzlar

Für die Füchse Berlin wird der Kampf um einen internationalen Startplatz in der Handball-Bundesliga nach dem vorletzten Spieltag zur Zitterpartie. Durch die deutliche 18:26-Pleite am Mittwoch bei Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt verpassten es die Berliner, sich vorzeitig Platz fünf oder sechs zu sichern. «Wenn man dort bestehen will, muss man einfach mehr investieren», sagte der sportliche Leiter Volker Zerbe.

© dpa

Nun kommt es am letzten Spieltag zu einem Endspiel daheim gegen Wetzlar. «Dieses Spiel müssen und wollen wir gewinnen. Dafür müssen wir noch einmal alles tun», sagte Zerbe. Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für den EHF-Pokal perfekt, bei einer Niederlage wäre Schützenhilfe nötig. «Aber lieber so ein Spiel, als wenn es um nichts mehr geht», sagte Kapitän Hans Lindberg.

Dafür werden sich die Füchse aber steigern müssen. Gegen Flensburg waren sie von Beginn an chancenlos. «Die Fehlerzahl war am Ende einfach zu hoch», sagte Zerbe. So fing man sich auch zu viele einfache Tore durch Tempogegenstöße. «Das dürfen wir so nicht bekommen. Wir müssen konstanter spielen», sagte Zerbe.

Zur Vorbereitung haben die Füchse nun zehn Tage Zeit. Zu viel, wie die Berliner finden. «Das kann man auch besser planen», fand Lindberg. Durch das Champions-League-Finale pausiert die Bundesliga am Wochenende. «Das kann ich nicht verstehen. Dafür haben meine Jungs nun eine Woche weniger Urlaub», kritisierte Trainer Velimir Petkovic. Zerbe kann dem aber auch etwas Positives abgewinnen: «Man kann die Zeit nutzen, um sich gut auf das letzte Spiel vorzubereiten.»

Kommende Saison verstärken sich die Füchse mit dem serbischen Nationaltorhüter Dejan Milosavljev. Der 23-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der Club am Donnerstag bekanntgab. Vor seinem Wechsel nach Berlin kann der Weltklasse-Keeper am Wochenende mit seinem aktuellen Club RK Vardar Skopje in Köln noch die Champions League gewinnen.