Füchse wollen Meisterparty verhindern

Die Füchse Berlin gönnen in der Handball-Bundesliga dem Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt keinen vorzeitigen Titelgewinn.

«Das ist ein unfassbar wichtiges Spiel für sie. Die werden total heiß sein», glaubt Kapitän Hans Lindberg vor der Partie des vorletzten Spieltages am Mittwoch (18.30 Uhr). «Das ist auch eine kleine Motivation für uns. Wir können noch ein wenig Stress machen», so Lindberg weiter.

Mit einem oder zwei Punkten könnten die Füchse selbst der Teilnahme an einem europäischen Startplatz für die kommende Saison näherkommen. «Das wird verdammt schwer, aber wir wollen alles tun, um unser Ziel zu erreichen», sagt Trainer Velimir Petkovic. «Es wäre eine Katastrophe, wenn wir Europa nicht schaffen.»

Aktuell sind die Füchse Fünfter - punktgleich mit Melsungen und zwei Zähler vor dem Bergischen HC, der in Ludwigshafen patzte. «Der Druck ist deshalb nicht mehr ganz so groß», glaubt der Trainer. Ein Verein aus dem Trio verpasst die Teilnahme am EHF-Pokal.