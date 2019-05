Füchse feiern Zittersieg gegen Rhein-Neckar Löwen

Die Füchse Berlin haben im Kampf um einen internationalen Startplatz in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren - allerdings nur knapp.

Am Sonntag siegte der Hauptstadtclub vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen die Rhein-Neckar Löwen dank starker erster Hälfte mit 34:33 (20:14). Damit eroberten die Füchse bei zwei ausstehenden eigenen Partien Platz fünf zurück.

Beste Berliner Werfer waren der überragende Paul Drux mit acht und Hans Lindberg mit sieben Toren. «Es war teilweise echt Harakiri auf beiden Seiten. So kommt so ein Ergebnis zustande», sagte Torwart Silvio Heinevetter bei Sky.

Die Berliner gingen hochmotiviert in die Partie, lagen schnell mit 2:0 in Führung. Gestaltete sich die Anfangsphase noch recht ausgeglichen, erhöhten die Berliner ab Mitte der ersten Halbzeit das Tempo. Und das zahlte sich aus. Mit einem 7:1-Lauf zogen sie davon. Die Füchse wirkten in dieser Phase wacher, beweglicher und schneller.