Füchse denken schon an EHF-Pokal-Finale

Wenn die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga das Tabellenschlusslicht Eulen Ludwigshafen empfangen, sind die Gedanken schon beim Final Four im EHF-Pokal fünf Tage später.

«Das Spiel muss auf unserem Weg eine Zwischenstation sein. Wir bereiten uns schon Richtung Final Four vor und weniger auf Ludwigshafen», kündigte Trainer Velimir Petkovic an. Dort trifft der Titelverteidiger in Kiel zunächst auf den FC Porto.