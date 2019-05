Zittersieg für Füchse in Minden

Mit Nervenstärke und einem starken Torwart Silvio Heinevetter haben die Füchse Berlin einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze in der Handball-Bundesliga verhindert.

Der Hauptstadtclub setzte sich am Sonntag mit 28:27 (12:14) beim TSV GWD Minden durch. Nach dem zweiten Sieg in den vergangenen sieben Spielen bleibt das Team von Trainer Velimir Petkovic aber auf dem siebten Tabellenplatz, der nicht für das internationale Geschäft reicht.

Die Füchse zeigten einen ordentlichen Start, lagen zeitweise nach 15 Minuten mit 7:5 vorne. Angeführt vom starken Norweger Kevin Maageroe Gulliksen drehte Minden jedoch die Partie zunächst. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand gingen die Berliner in die Halbzeit, erwischten aber einen schwungvollen Start in den zweiten Abschnitt und erzielten vier Tore in knapp fünf Minuten nacheinander.

Es entwickelte sich eine packende Schlussphase mit immer wechselnden Führungswechseln. Paul Drux traf in der 56. Minute zum 25:24. Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Erik Schmidt zeigte Torwart Silvio Heinevetter mit der 13. Parade seine Klasse. «Jetzt ist wichtig», schwörte Coach Petkovic sein Team in der Auszeit auf die Schlussphase ein. Mit einem Ballverlust leitete der Däne Holm zunächst den 27:27-Ausgleich von Minden ein, machte seinen Fehler dann in der Offensive aber wieder wett. «Es war sehr hektisch. Wir haben weitergekämpft und am Ende gesiegt», sagte Holm.