Füchse vor Schlüsselspiel beim Bergischen HC

Nach dem Einzug in das Final Four des EHF-Pokals richtet sich der Fokus der Füchse Berlin wieder voll auf die Handball-Bundesliga.

«Wir haben zwei wichtige Spiele in der Bundesliga, da ist kein Platz für Überlegungen zum Final Four», sagte Trainer Velimir Petkovic. Das erste Spiel findet am Donnerstagabend beim Bergischen HC statt (19.00 Uhr). Das zweite dann am Sonntag in Minden.