Füchse im EHF-Pokal-Halbfinale gegen Porto

Handball-Bundesligist Füchse Berlin geht beim Finalturnier im EHF-Pokal Gastgeber THW Kiel zunächst aus dem Weg und trifft im Halbfinale auf den FC Porto.

Das ergab die Auslosung für den Titelverteidiger am Dienstag. Kiel bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem dänischen Team Tvis Holstebro zu tun. Das Final Four findet am 17. und 18. Mai in der Arena in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt statt.