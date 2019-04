Füchse Berlin vor Einzug ins Final Four: «Selbst belohnt»

Mit dem klaren Hinspielsieg im Viertelfinale des EHF-Pokals dürfte den Füchsen die Teilnahme am Final Four kaum noch zu nehmen sein. Damit bestätigten die Berliner Handballer den Aufwärtstrend.

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin dürfen weiter von der Titelverteidigung im EHF-Pokal träumen. Mit dem 34:26 am Ostersonntag beim Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf im Viertelfinale-Hinspiel ist den Hauptstädtern der Sprung ins Final Four kaum noch zu nehmen. «Das war ein extrem starkes Spiel von uns», sagte der Sportliche Leiter Volker Zerbe.

Mit dem Acht-Tore-Vorsprung dürfte das Rückspiel am kommenden Sonntag in Berlin nur noch Formsache sein. «Das ist ein gutes Polster für das Rückspiel», sagte Trainer Velimir Petkovic. Und dennoch wird vor zu viel Selbstsicherheit gewarnt. «Es war erst eine von zwei Halbzeiten», sagte Kreisläufer Johan Koch. Und Zerbe ergänzt: «Wir wollen ins Final Four. Dafür muss man aber jedes Spiel konzentriert angehen.» Das Final Four findet am 17. und 18. Mai in Kiel statt.