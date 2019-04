Füchse blicken auf den Pokal

Eigentlich bedeutungslos - und doch Gold wert. Der Sieg im letzten Gruppenspiel im EHF-Pokal tut den Füchsen Berlin nach der jüngsten Niederlagenserie richtig gut. Nun wartet eine schwere Aufgabe.

Am Dienstag (11.00 Uhr) erfahren die Füchse bei der Auslosung in Wien ihren Viertelfinal-Gegner. Der THW Kiel ist als Ausrichter bereits für das Final Four gesetzt. Danach steht das nächste sportliche Highlight an. «Jetzt können wir uns in einer guten Atmosphäre auf das Final Four vorbereiten», sagte Trainer Velimir Petkovic. Am kommenden Samstag treffen die Füchse in Hamburg im Pokal-Halbfinale auf Kiel. Angesichts der schweren Aufgabe blieb die Euphorie gedämpft. «Es war ein Schritt in die richtige Richtung», sagte Zachrisson. Das sah Hanning ähnlich. «Es war ein gutes Zeichen nach vieler weniger guten Zeichen zuvor.»