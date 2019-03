Füchse kassieren Niederlage in Leipzig

Der Abwärtstrend der Füchse Berlin hält weiter an. Die ersatzgeschwächten Berliner verloren auch am Donnerstagabend beim SC DHfK Leipzig mit 27:32 (15:16).

Bei den Füchsen war der zuletzt erkrankte Abwehrchef Jakov Gojun wieder dabei, dafür fehlte verletzt erneut Kreisläufer Erik Schmidt. Von Anfang an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Führung hin und her wechselte. In der 12. Minute brachte Nationalspieler Fabian Wiede beim 8:6 die Gäste erstmalig zweistellig in Führung. Es sollte die letzte Führung der Berliner in dieser Partie sein.