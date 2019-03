Füchse gegen Leipzig unter Druck

Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie wollen die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Donnerstag im Auswärtsspiel (19.00 Uhr) beim SC DHfK Leipzig zählt deshalb nur ein Sieg.

«Wir sind in keiner guten Situation und werden alles tun, um das wieder zu ändern», kündigte Trainer Velimir Petkovic an. Dafür müssen sich die Füchse vor allem in der Defensive steigern. «Unser Rückzugsverhalten war zuletzt nicht gut. Wir kassieren immer noch zu schnell zu viele Tore», mahnte Kapitän Hans Lindberg.

Beim Tabellenfünfzehnten erwarten die Füchse eine harte Partie. «Ich verstehe gar nicht, dass diese Mannschaft so Probleme hat. Die haben sehr viel Qualität im Kader», findet Petkovic, «die Halle wird voll sein. Und da ist es immer schwierig zu spielen.» Zumal Leipzig zuletzt daheim gegen Melsungen verlor und selbst unter Druck steht. «Das macht es für uns nicht einfacher», bemerkte Petkovic.

Auf welches Personal er dabei zählen kann, ist noch offen. Kreisläufer Erik Schmidt «hat immer noch Schmerzen im Fußgelenk», berichtete der Trainer. Ein wenig besser sieht es für Abwehrchef Jakov Gojun aus, der nach einer Erkrankung noch nicht wieder komplett fit ist. Aber Petkovic rechnet mit ihm, «er will uns sicher helfen».

Sollten beide Spieler erneut ausfallen, haben die Füchse vorgesorgt. In Leipzig und am Sonntag im EHF-Pokal gegen Balatonfüredi wird der 19-jährige Spanier Rolando Urios Gonzales, eigentlich an Drittligist 1. VfL Potsdam verliehen, zum Team stoßen. Sonst hätten die Füchse mit Mijajlo Marsenic nur noch einen Kreisläufer im Kader.

