«So kann es nicht weitergehen»: Füchse unzufrieden

Der mühsam erkämpfte Heimsieg im EHF-Pokal gegen Logroño ist für die Füchse Berlin noch nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Die Spieler geben sich selbstkritisch.

Ohne einige Dinge kritisch anzusprechen, wollte Petkovic seine Analyse aber dann doch nicht beenden. Besonders die Leistung der Torhüter Silvio Heinevetter und Malte Semisch missfiel ihm. «Wir standen gut in der Deckung, aber dahinter fehlte die Unterstützung», sagte er. Und auch die schwache Ausbeute der Kreisläufer Mijailo Marsenic und Erik Schmidt mit zusammen nur einen Treffer störte den Füchse-Trainer. «Die Quote ist natürlich katastrophal», klagte er.

Nach der WM-Pause kommen die Berliner bislang einfach nicht in Schwung. «So kann es nicht weitergehen, das wissen wir alle», sagte auch Nationalspieler Fabian Wiede. Die Füchse haben noch große Ziele in dieser Saison. Sie stehen im Pokal im Final Four, sind im EHF-Pokal auf Kurs und wollen in der Handball-Bundesliga Platz fünf halten. «Wir müssen uns aber steigern, wenn wir dieses Jahr irgendetwas erreichen wollen», fordert deshalb Lindberg.